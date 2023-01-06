Sinop’ta üniversite öğrencileri tarafından verilen müzik dinletisi büyük beğeni topladı.

Sinop’ta üniversite öğrencileri tarafından verilen müzik dinletisi büyük beğeni topladı.

Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü’nden Doç. Dr. Onur Şenel ve Dr. Giray Koçaslan, Eğitim Fakültesi’nden Dr. Ebru Şen ve Dr. Çağrı Şen koordinesinde hazırlanan konser, fakültenin konferans salonunda yapıldı. Dinletide, dünya çapında çok beğenilen eserlerin yanı sıra, Yozgat yöresine ait “Dersini almış da ediyor ezber” ve Aydın yöresine ait “Kadıoğlu Zeybeği” isimli eserler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Doç. Dr. Onur Şenel konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bölümümüz öğrencilerinin performans deneyimlerinin artması ve Sinop’un sanatsal etkinliklerine katkı sağlamak amacıyla bu gibi dinletiler düzenliyoruz. Öğrencilerimizin bire bir olarak alması gereken çalgı ve piyano dersleri bu gibi etkinliklerin temelini oluşturuyor. Bölümümüz koşullar uygun olduğu sürece Sinop Üniversitesi veya Sinop ilindeki konser mekânlarında bu tip etkinliklerde yer almayı planlıyor. Bugünkü konsere gösterilen ilgi Sinop’un bu etkinliklere ilgisini ve şehirdeki müzik potansiyelini de göstermekte. Henüz 5. yılında olan bir bölüm olarak gelecek yıllarda artan bir şekilde bu ilgiye karşılık vermek istiyoruz. Destekleyenlere teşekkür ederiz” dedi.

Dinletiye, Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Turan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.