Kilis 7 Aralık Üniversitesi Coğrafya Bölümü birinci sınıf öğrencileri, Klimatoloji ve Meteoroloji-I dersi Coğrafya Topluluğu bünyesinde dersin yürütücüsü Arş. Gör. Dr. Gülsen Ayhan tarafından Meteoroloji Müdürlüğüne teknik gezi düzenledi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Coğrafya Bölümü birinci sınıf öğrencileri, Klimatoloji ve Meteoroloji-I dersi Coğrafya Topluluğu bünyesinde dersin yürütücüsü Arş. Gör. Dr. Gülsen Ayhan tarafından Meteoroloji Müdürlüğüne teknik gezi düzenledi.

Teknik gezide, Ziraat Yüksek Mühendisi İsmail Erdoğan, Kilis Meteoroloji İstasyonu’nun tarihçesini anlatarak, geçmiş dönemlerde ve günümüzde kullanılan ölçüm cihazları hakkında bilgi verdi. Erdoğan, Kilis Meteoroloji İstasyonu’nun günümüzde kullandığı Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu’nu (OMGİ) tanıttı. Sıcaklık, yağış, rüzgar, buharlaşma, nem, güneşlenme süresi gibi iklim elemanlarının ölçümleri hakkında bilgi veren Erdoğan, saatlik ve günlük olarak ölçüm alan istasyonda verilerin müdürlük binasında nasıl işlendiği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünde nasıl kayda geçirildiğini aktardı.

Teknik gezi sonunda öğrenciler, Klimatoloji ve Meteoroloji-I dersi çerçevesinde anlatılan iklimsel ve meteorolojik elemanların nasıl ölçüldüğünü ve değerlendirildiğini öğrendiler. Öğrenciler, meteoroloji istasyonlarının nasıl çalıştığını da yerinde görerek inceleme imkanı buldu.