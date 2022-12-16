Malatya İnönü Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından öğrencilere ortaklaşa düzenlenen "Soğuk Kış Gecelerini Türkülerle Isıtıyoruz" konseri gerçekleştirildi. Öğrencilerin verdiği konsere protokol üyeleri ve öğrenciler katılarak ilgi gösterdi.

Malatya İnönü Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından öğrencilere ortaklaşa düzenlenen "Soğuk Kış Gecelerini Türkülerle Isıtıyoruz" konseri gerçekleştirildi. Öğrencilerin verdiği konsere protokol üyeleri ve öğrenciler katılarak ilgi gösterdi.

İnönü Üniversitesi Kampüsü İlhan Akıncı Yurt Müdürlüğü Salonu’nda düzenlenen programa, Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Kılınç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, Müzisyen Turgay Başyayla, bazı parti temsilcileri, diğer protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarları Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından verilen Türkü Gecesi konseri ilgi gördü.