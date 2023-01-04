Sergi açılışında konuşan ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, çalışmalarda emeği geçen öğrenci ve akademisyenlere teşekkür ederken, serginin 2 hafta boyunca açık kalacağı bildirildi.

Dr. Öğr. Üyesi Başak Danacı Polat ile Öğr. Gör. Ümit Parsıl koordinatörlüğünde organize edilen ve temel sanat eğitimi, sanat uygulamaları ve desen atölyelerinin çalışmalarından oluşan 180 eserin görücüye çıktığı sergi büyük beğeni topladı.

Fakülte Sergi Salonunda gerçekleştirilen açılışa ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammed Alagöz, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nurullah Atalay, Üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

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