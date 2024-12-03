Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sarıgöl Meslek Yüksekokulu öğrencileri okullarında Kızılay Manisa Kan Merkezi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sarıgöl Meslek Yüksek okulu öğrencileri Manisa Türk Kızılayı Kan Merkezi, Sarıgöl Türk Kızılayı Şubesi ve Manisa CBÜ Sarıgöl Meslek Yüksekokulu işbirliğinde okulunda düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılarak 40 ünite kan bağışında bulundu. Kampanya sonunda öğrencilere Kızılayın ve kan bağışının önemini belirten bir konuşma yapıldı.

Türk Kızılayı Sarıgöl Şubesi Başkanı Yusuf Tüfekçi, "Kan bağışında bulanan öğrencilerimize ve bizlere destek veren okul yönetimine teşekkür ederim." dedi.