Terzibaba Yurdu gönüllü gençleri, çevre temizliği yaparak doğanın korunmasına katkıda bulundu ve daha yaşanabilir bir çevre için bu tür faaliyetlerin artması gerektiğini vurguladı.

Terzibaba Yurdu gönüllü gençleri, çevre temizliği faaliyeti gerçekleştirdi. Gönüllü gençler, çevreyi temiz tutmanın sadece bireysel bir sorumluluk olmadığını, toplumsal bir görev olduğunu vurguladı. Yapılan etkinlikte, çevrenin korunmasının önemine dikkat çekilirken, doğanın daha yaşanabilir bir hale gelebilmesi için bu tarz etkinliklerin sık sık yapılması gerektiği konusunda hemfikir olundu.

Temizlenen alanlar sonrası yapılan açıklamada, gönüllü gençler, çevrenin korunmasına yönelik adımların insanlık için atılmış adımlar olduğunu dile getirdi. Çevre sorunlarının çözülmesinin sağlıklı bir toplumun temelini oluşturduğunu belirten gençler, "Bizim çöpümüz değil ama bizim doğamız" mesajını verdi.

Doğaya karşı sorumluluk bilincinin yaygınlaşması ve bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi gerektiği ifade edilerek, herkesin üzerine düşeni yaparak temiz bir çevre için katkıda bulunması çağrısında bulunuldu.