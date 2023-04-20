Kütahya’nın Gediz ilçesinde üniversite öğrencileri yaptıkları kampanya ile ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavda kullanılan kalemlikleri toplayarak deprem bölgesine gönderecek.

Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri son olarak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi girişi sınavı sonrası sınavın gerçekleştiği fakültelerin önünde stant kurarak kullanılmış kalem ve silgileri topladı.

Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin fakülte önlerinde gerçekleştirdiği proje ile bin 300 adet kalemlik toplanarak depremde zarar gören köy okullarına gönderildi.

Öğrencilerin gerçekleştirdikleri bu proje ile hem israfın önlendiğini hem de köy okullarındaki çocukların yüzlerinin güldüğünü ifade eden Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Sinan Darcan, “Türkiye’de neredeyse her ay ÖSYM tarafından sınav yapılıyor. Bu sınavlarda dağıtılan kalem ve silgilerin sınav sonrası kullanılmadığını gördük. Öğrencilerimiz bu durumla proje yaparak kalem ve silgileri topladı. Toplanan kalem ve silgileri depremde zarar gören köy okullarına gönderdik” dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Sinan Darcan, “Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencilerinin projesine gerekli kolaylığı sağlayan Dumlupınar Üniversitesi ÖSYM Koordinatörlüğü’ne ve öğrencilerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.