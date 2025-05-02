Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) Turizm İşletmeciliği Bölümü’nde "Sürdürülebilir Turizm" dersi kapsamında özel bir söyleşi düzenlendi.

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabriye Çelik Uğuz’un yürüttüğü derste, Burhaniye Ticaret Odası Zeytinyağı Panel lideri ve Slow Food Ölmez Ağaç/Edremit Körfezi Topluluğu üyesi Dr. Dilsen Oktay Ertem konuk oldu. Ertem, öğrencilere Slow Food Hareketi, Slow Turizm ve zeytin temaları üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Söyleşiye Turizm İşletmeciliği Bölümü’nden 30 öğrenci katılım gösterdi. Etkinlikte öğrencilere farklı bir deneyim yaşatmak amacıyla 5 farklı zeytinyağı tadımı yapıldı. Öğrenciler, tadım etkinliği sayesinde zeytinyağının çeşitliliği ve lezzet farklılıkları hakkında bilgi sahibi oldu.

BUBFA Dekanı Prof. Mehmet Oğuzhan İlban, etkinliğin verimli geçtiğini belirterek, Dr. Dilsen Oktay Ertem’e ve Slow Food Ölmez Ağaç/Edremit Körfezi topluluğu üyelerine katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.