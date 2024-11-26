‘İyilik Elçisi’ Projesi kapsamında Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü’ne misafir olan Turgut Özal Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencileri, Yeşilyurt Belediyesi’nin gönüllü turizm ve iyilik elçisi oldular.

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından otobüslerle yurtlarından alınan üniversite öğrencileri, sırasıyla Yeşilyurt Belediyesi Emanet Çarşısı, Mahmut Çalık&Ahmet Çalık Tekstil Müzesi, Gedik Kültür Merkezi ile Beylerderesi Şehir Parkında ki Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesini gezerek, belediyenin kültürel ve sanatsal hizmetlerinin yanı sıra sosyal yardım faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgiler aldılar.

Yeşilyurt Belediyesi Emanet Çarşıda düzenlenen bilgilendirme sunumunda üniversite öğrencilerine Yeşilyurt Belediyesinin ‘insan odaklı’ projelerini anlatan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, ilçenin kültürel, sanatsal ve tarihsel yapısıyla ilgili öğrencilere bilgiler paylaştı.

Turgut Özal Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencilerinin Yeşilyurt Belediyesinin gönüllü turizm ve iyilik elçisi olmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Nogay, “Belediye olarak bütün hizmet alanlarında aktif ve dinamik bir şekilde çalışarak toplumun beklentilerine en güzel hizmetlerle karşılık vermeye çalışıyoruz. Sosyal yardım projelerimiz arasında yer alan ‘İyilik Elçisi’ projemiz sayesinde çocuklarımıza ve gençlerimize hem belediyemizin sosyal yardım hizmetlerini anlatıyoruz hem de toplumda iyilik ve yardımseverlik anlayışının güçlenmesine katkı sunuyoruz. Toplumda iyilik anlayışı ne kadar yaygınlaştırılırsa kötülükte o kadar geride durur ve hem kendimiz hem de dünyamız daha da güzelleşecektir. Hayatımızın merkezinde her zaman iyilik olmalı, yardımseverlik olmalıdır. Üniversite eğitimini Turgut Özal Üniversitemizde sürdüren öğrencilerimizin yanı sıra öğretim üyelerimizi misafir ederek, belediyemizin kültürel ve sanatsal mekanları ile sosyal yardımların yapıldığı Emanet Çarşımızda bilgilendirme gezisi düzenledik. Yeşilyurt’umuz tarihsel ve kültürel hazineleriyle, doğa harikası yerleri ve yemeklerinin yanı sıra yeşil alanlarıyla Anadolu’nun tüm zenginliklerini içselleştirmiş bir ilçedir. Bizlerde belediye olarak var olan bu güçlü değerlerin hem ön plana çıkması hem de yaşatılması ve geleceğe taşınması için çok sayıda yatırımı hayata geçirirken, gelecek nesillere daha modern ve yaşam standardı yüksek bir ilçe emanet etmek içinde var gücümüzle çalışıyoruz. Müzelerimizde ve hizmet mekanlarımızda ağırladığımız üniversite öğrencilerimiz artık bizim hem turizm hem de iyilik elçilerimiz oldular. Öğrencilerimize kapılarımız her zaman açıktır, kültürel ve sanatsal mekânlarımızdan yararlanabilirler, onların sağlıklı ve dinamik bir hayat yaşamaları ülkemizin yarınları için çok önemlidir” dedi.