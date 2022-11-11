Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 üniversite öğrencisi son anda kurtulurken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 üniversite öğrencisi son anda kurtulurken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Muratlı ilçesi İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir apartman dairesinde sabahın saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde kalan üniversite öğrencileri Eren E. ve Emirhan G., yangını fark edince itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yangından son anda kurtulan ve dumandan etkilenen iki öğrenci ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ise alevleri kısa sürede söndürerek diğer evlere sıçramasına engel oldu. Sağlık durumu iyi olan iki öğrenci taburcu edilirken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor.