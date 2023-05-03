Diyanet İşleri Başkanlığının “Gençliğe Değer” projesi çerçevesinde Hakkari’de üniversite okuyan öğrencilerden bazıları umre ile taltif edildi.

Hakkari’den umreye gidecek ikisi erkek, dördü kadın toplam altı kişiye umre ile alakalı eğitim verildi. İl Müftü Yardımcısı Mehmet Ali Yiğit tarafından verilen eğitim programında öğrencilere; umre menasiki, umre öncesi, esnası ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi.

Eğitim programının ardından öğrenciler İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu’nu makamında ziyaret ettiler. Müftü Fakirullahoğlu, “Diyanet İşleri Başkanlığının sizlere sunduğu bu fırsatı en güzel şekilde değerlendirin. Gelecekte sizlerden önemli hizmetler bekliyoruz. Sizlerin başarısı ülkemizin başarısı demektir. Başkanlığımızca sizlere sunulan bu fırsatı iyi değerlendirin. Belki bir daha o kutsal beldeleri görme imkanınız olmayabilir. Bunun için günlerinizi ibadet ve itaatla geçirin. Alışveriş peşinde koşmayın. Her şeyin telafisi mümkün ama fırsatın telafisi mümkün değildir. Bu şuurla hareket edin. Döndüğünüzde de müftülük ile olan bağlarınızı koparmayın. Gençlik koordinatörleri tarafından gerçekleştirilen dini, sosyal ve kültürel içerikli faaliyetlere katkı vermeye, etkinliklerinde bulunmaya devam edin. Diyanet gençlik merkezleri ile olan ilişkilerinizi sürdürün. Bu vesileyle hepinizin yapacağı umre ibadetinin makbul olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim” dedi.

Öğrenciler adına söz alan Büşra Çiftçi ise Diyanet’in bu jestinin kendilerini fazlasıyla memnun ettiğini belirterek, “Kendi imkanlarımızla görme imkanımızın olmadığı o kutsal beldeleri görmek, gezmek ve her karışında Hazreti Peygamberimizin hatıralarını bulunan topraklarda olmak bizlere Allah’ın bir lütfudur. Bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bizlere bu imkanı sunan başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere İl Müftülüğümüzün yetkililerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.