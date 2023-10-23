Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), Ahlat TEM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri açtıkları stantta üniversite öğrencilerini bilgilendirdi.

Ahlat Meslek Yüksekokul önünde açılan stantta TEM personelleri tarafından öğrencilere ‘El Ele Güvenli Geleceğe’ projesi çerçevesinde örgütlerin gençliğe duyduğu ilginin sebepleri, terör örgütlerinin gençlerin hangi duygularını suiistimal ettiği ve kandırma metotları ile ilgili bilgi verildi.

Narkotik şube personelleri de, ‘Sağlıklı Bir Toplum Gençliğin Eseri Olacaktır’ projesi çerçevesinde öğrencilere uyuşturucu madde bağımlılığı, uyuşturucuya başlama nedenleri, bağımlılık döngüsü, narkotik suçlarla mücadelenin önemi ve İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Uyuma’ aplikasyonu hakkında bilgi verildi.

Açılan stantta öğrencilerin sorularını yanıtlayan TEM ve Narkotik Şube personelleri, daha sonra öğrencilere çeşitli hediye ve ikramlarda bulundu.

Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak ise emniyet personellerine bu güzel etkinliklerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.