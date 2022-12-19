Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri olan ve camisiz minareleriyle bilinen tarihi Süleymaniye Mahallesi’ne düzenlenen yürüyüşte özellikle üniversite öğrencileri mahalleyi keşfetmenin heyecanını yaşadı.

Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri olan ve camisiz minareleriyle bilinen tarihi Süleymaniye Mahallesi’ne düzenlenen yürüyüşte özellikle üniversite öğrencileri mahalleyi keşfetmenin heyecanını yaşadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Herkes İçin Spor (HİS) Federasyonu Gümüşhane İl Temsilciliği’nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte araçlarla mahalleye ulaşan sporcular 3. derece kentsel ve doğal sit alanı olan bölgeyi karış karış gezdi.

Geçmişin izlerini taşıyan camiler, minareler, kiliseler, hanlar, köprüler, hamamlar ve dükkanlar gibi 30’dan fazla tarihi eserin günümüze ulaştığı, Türk, Rum ve Ermenilerin yüzyıllarca birlikte hoşgörü içerisinde yaşadığı, cami ile kilisenin yan yana olduğu mahalledeki yürüyüşte katılımcılar güneşli havanın tadını çıkardı.

Eski dönemde çıkarılan maden ocaklarının gözlemlenebildiği etkinlikte katılımcılara kurum tarafından ücretsiz çorba ve çay ikram edilirken Türkiye’nin değişik bölgelerinden üniversite okumak için Gümüşhane’ye gelen ve ilk defa Süleymaniye Mahallesine gelen çok sayıda öğrenci yine gelmek istediklerini söyledi.

Etkinlikte katılımcılar Gümüşhane Valiliği tarafından hazırlattırılan “Kültür Rotaları ve Turizm Keşif Rehberi” ile toplamda 379 kilometre uzunluğundaki 33 yürüyüş rotası, 10 bisiklet rotası ve 5 jeep safari rotasından oluşan kültür rotalarından birisi olan 6,5 kilometrelik Süleymaniye Rotasını gerçekleştirdi.

“Muhteşem bir coğrafya, çok güzel bir havada etkinlik düzenledik”

Yürüyüşün ardından bir açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak daha önce Örümcek Ormanları, Artabel Gölleri Tabiat Parkı gibi etkinlikler yapmıştık. Bugün de Gümüşhane’nin tarihi, kültürel mekanlarından birisi olan Süleymaniye Mahallesinde yaklaşık 100 kişilik öğrenci grubumuzla birlikte doğa, tarih ve kültür eksenli bir yürüyüş düzenledik. Tarihi alanları, tarihi mekanları alanında uzman kişilerin anlatımıyla gençlerimiz görme imkanına sahip oldular, tarihi süreçlerini de öğrenme fırsatını yakaladılar. Muhteşem bir coğrafya, çok güzel bir havada etkinlik düzenledik. Gençler için hem sportif bir aktivite hem de onu destekleyici tarihi, kültürel alanlardaki bir etkinlik oldu. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlikte öğrencilere ve diğer katılımcılara rehberlik yapan Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Engin Doğru ise kadim şehir Süleymaniye’de 32 tarihi noktayı 6,5 kilometrelik patika ile dolaşarak tanımaya ve tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

“Bizim için güzel bir tecrübe oldu”

Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinden Sedef Kara da ilk kez Süleymaniye Mahallesinden çok etkilendiğini ve çok beğendiğini belirterek, “Özellikle kiliseler, camiler, hamamlar çok dikkatimi çekti. Bizim için güzel bir tecrübe oldu. Yine yapılırsa yine gelirim. Geçmişte burada yaşayanların farklı dinlerde olmalarına rağmen hoşgörü içerisinde yüzyıllarca yaşadıklarını, kilise ve caminin yan yana olduğunu gördüm” ifadelerini kullandı.

Bir diğer öğrenci Tufan Yörük te “Buraya ilk defa geldim ve çok etkilendim. Eskiye dair çok sayıda eseri görme fırsatı bulduk. Burası Gümüşhane’nin gezilip görülecek yerleri arasında. Herkese gelmelerini tavsiye ederim” dedi.