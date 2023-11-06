Fırat Üniversitesi tarafından öğrencilere Elazığ’ın tarihi ve turistik bölgelerini tanıtmak amacıyla başlatılan gezi etkinlikleri çerçevesinde 500 öğrenci Palu ilçesini gezdi.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. Yılında Trenle Tarihe Yolculuk Palu Gezisi etkinliği düzenlendi. Sonbaharın oluşturduğu renk cümbüşü eşliğinde tren yolculuğu yapan öğrenciler unutulmaz anlar yaşadı. Palu Tren Garında mehteran takımı tarafından karşılanan öğrenciler, ilçe merkezini de yine mehteran takımı eşliğinde gezerek unutulmaz anlar yaşadı. Tarihi geziden mutlu olduklarını belirten üniversite öğrencileri, Fırat Üniversitesine teşekkür etti.