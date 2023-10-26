Rize’ye üniversite okumaya gelen öğrencilerin sosyal uyumunu sağlayarak kolayca şehre adapte olmaları için etkinlik düzenlendi.

Rize İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Zihni Derin Kampüsü’nde gerçekleştirilen ‘Rizeluyum’ etkinliği ile üniversite öğrencileri Rize’nin sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal zenginlikleri tanıtıldı. Düzenlenen etkinlik öğrencilerin sosyal uyumunu sağlayarak kolayca şehre adapte olmasını hedefledi. Programa katılan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü ile stantları gezdi. Ardından da Üniversitenin içerisinde öğrenciler arasında Formulaz yarışması düzenlendi. Yarışmanın kazananlarına ödül olarak ise Azerbaycan gezisi hediye edilecek.

Üniversite öğrencilerinin şehri tanıma süreçlerini hızlandırdıklarını ifade eden Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “Rize’ye hoş geldiğini ifade ettiğimiz üniversiteli öğrencilimizin şehri tanıma süreçlerini hızlandırmak ve Rize’de neler yapabileceklerini göstermek istiyoruz. Neleri aramaları gerektiğini biraz daha ayaklarına getirmek için yapılan bir etkinlik” şeklinde konuştu.

Üniversite öğrencilerinin sürekli birbirleriyle kaynaşmaları gerektiğini söyleyen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Yusuf Yılmaz, “Bu etkinliğin asıl amacı aslında birbirimizle kaynaşıyor olmamız. Lütfen yakın irtibat içerisinde olalım. Temas içerisinde olalım. Farklı fakülteler olsun. Sadece fakülte ve sınıf arkadaşlarımızdan değil, diğer birimlerdeki arkadaşlarımızla da kaynaşalım. Çeşitli sivil toplum kuruluşları aracılığıyla da bu tarz etkinliklerimizi arttıralım” diye konuştu.

Formulaz yarışmasına katılan Üniversite öğrencisi Emre Aktağ, ilk kez tahta araba sürdüğünü belirterek “Bu yarışa bir etkinlik var dediler bende girdim. Küçük bir kaza yaşadım ama iyiydi. Üniversitemiz gayet güzel. Rektörümüz gayet yerinde işlerini yapıyor. Çoğu öğrenci için burası gayet iyi bir yer. Evet ilk ve son kez yaptım. Çok güzeldi ve hızlıydık. Etkinlik güzel ama sadece bir kaza geçirdim” ifadelerini kullandı.

Yarışmanın eğlenceli olduğunu söyleyen Rümeysa Nur Çinkaya, “Yarış eğlenceliydi. Biraz korku vardı ama eğlenceliydi. Herkese tavsiye ederim. Sadece yola ve virajlarda yardım aldım. Sürtünmede biraz sıkıntı yaşadım ama birinci oldum” dedi.