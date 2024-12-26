Çankırı’da eğitim gören üniversite öğrencileri, yaklaşan sınavların stresini düzenledikleri şenlikte attı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrenci toplulukları tarafından final sınavları öncesinde şenlik düzenlendi. ‘Finaller Öncesi Kar Beyazı Şenliği’ adı altında düzenlenen şenlikte sınavları öncesinde stres attı. Çeşitli müziklerin seslendirildiği şenlikte öğrenciler doyasıya eğlendi.

"Çok eğlendik, çok mutlu olduk"

Etkinliğin sınav öncesinde motivasyon olduğunu söyleyen Talha Necipoğlu, “Üniversitemiz, ‘Kar Beyazı Şenliği’ adı altında etkinlik yapmamıza imkan sundu. Bizlerde sahnedeydik. Çok eğlendik, çok mutlu olduk. Finallerden önce bizler için güzel bir motivasyon oldu. Şimdiden tüm öğrencilere finallerinde başarılar diliyorum. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.