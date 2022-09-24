Kilis 7 Aralık Üniversitesini yeni kazanan öğrencilere yönelik hazırlanan “Oryantasyon Programı” çerçevesinde "Kilis Şehir Gezisi" gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesini yeni kazanan öğrencilere yönelik hazırlanan “Oryantasyon Programı” çerçevesinde "Kilis Şehir Gezisi" gerçekleştirildi.

Kilis’in tarihi, kültürel ve turistik zenginliğini yansıtan mekânlarına odaklanılan bu gezide, Şeyh Muhammed Seyir Tepesi, Oylum Höyük, Tarihî Salih Efendi Sokağı ve Kabaltısı, Üniversitemiz Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (KİTAM), Kilis Etnografya Müzesi, Tekye Camisi, Canpolat Paşa Hanı Gençlik Merkezi, Alaeddin Yavaşca Müzesi, Toros Çağlasyan Konağı (ÇATOM), Akcurun Çarşısı, Ulu Cami gibi yerler gezildi.

Üniversite ana kampüs girişinden servislerle alınan öğrencilere Üniversite Fotoğrafçısı Mutlu Naim Salihoğlu rehberlik ederek, gezilen mekanlarla ilgili bilgiler verdi.