Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tanıtım gezileri programıyla Uluslararası Öğrenci Topluluğu üyesi çok sayıda öğrenciye Sakarya’nın cennet köşelerini, tarihini, kültürünü tanıttı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tanıtım gezileri çerçevesinde dünyanın dört bir yanından, farlı renklerden misafir ve Türkiye genelinden vatandaşlar Sakarya’yı tanıyor. Son olarak Uluslararası Öğrenci Topluluğu’nun katıldığı tanıtım programında farklı ülkelerden uluslararası öğrenciler şehrin tarihini, kültürünü, değerlerini ve cennet doğasını keşfetti. Programın ilk durağında Sapanca İl Ormanı Tabiat Parkı’nda yürüyüş yapan öğrenci grubu, sonrasında 150 metre uzunluğundaki 2. Bayezid Köprüsü’nü gezdi. Devamında ise Pamukova Esentepe Seyir Terası’nı gezen öğrenciler, eşsiz manzarada keyifli vakit geçirdi. Uzman rehberler eşliğinde daha sonra ise Geyve’de bulunan Ali Fuat Cebesoy Müzesi’ne gidildi. Tarihi eserleri yerinde inceleme fırsatı bulan öğrenciler, unutulmaz bir deneyim yaşadıkları günü Tarihi Taraklı Evleri, Taraklı Çarşısı ve Taraklı’da bulunan tarihi çınarı ziyaret ederek sonlandırdı.