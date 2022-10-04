İstanbul’da bir grup üniversite öğrencisi, Multiple Skleroz (MS) hastalığını tek seferde iyileştirmek için çalışmalara başladı. Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü öğrencileri tedavi için yaptıkları projelerin yanı sıra hastalığa dikkat çekmek için ise çeşitli farkındalık çalışmaları yürütüyor.

İstanbul’da bir grup üniversite öğrencisi, Multiple Skleroz (MS) hastalığını tek seferde iyileştirmek için çalışmalara başladı. Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü öğrencileri tedavi için yaptıkları projelerin yanı sıra hastalığa dikkat çekmek için ise çeşitli farkındalık çalışmaları yürütüyor.

İstanbul’da BioLingual ismiyle bir araya gelen 5 üniversite öğrencisi, Multiple Skleroz (MS) hastalığına yönelik genetik tedavi geliştirmek ve Multiple Skleroz (MS) hastalığı hakkında toplumu bilinçlendirmek için çalışmalara başladı. Üniversitede Moleküler Biyoloji ve Genetik eğitimi alan gençler, yürütecekleri çalışmalarla hastalığı tek seferde iyileştirme üzerine projeler hazırlıyor. MS hakkında bilinçlendirmeyi amaçlayan RaDİChal bünyesinde yer alan 5 kişilik öğrenci topluluğu, üretecekleri tedavi alternatiflerinin yanı sıra stantlar açıp, broşürler dağıtarak farkındalık çalışmaları da gerçekleştiriyor.

“Tek seferde iyileşme prensibine uyan bir proje tasarlamaktayız”

Çalışmaya katılan öğrencilerden Rahma Eltahir, “BioLingual olarak, Multiple Skleroz (MS) hastalığına yönelik genetik tedavi geliştirmeyi ve toplumu MS hakkında bilinçlendirmeyi hedefleyen RaDiChal bünyesinde kurulmuş bir takımız. Hepimiz Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde lisans eğitimi almaktayız. Açılımı Rare Disease Challange olan RaDiChal, nadir hastalıklar için genetik tedavi geliştirme yarışmasıdır. RaDiChal (Rare Disease Challenge), Dr. Cihan Tastan öncülüğünde kurulmuş, Nadir hastalık sahibi bireyler için umut vaat eden projeler geliştirilmiştir. Biz de bu yıl MS hastalığı için tek seferde iyileşme prensibine uyan bir proje tasarlamaktayız” dedi.

“MS kişiye özgü bir hastalık olduğundan bunu genel bir fenotipe uyarlayamıyoruz”

Hastalığın kişiye özgü olduğunu belirten bir diğer öğrenci Zehra Kaymaz, “Sonucunda MS atağı denilen bazı belirtiler meydana gelir. Ancak MS kişiye özgü bir hastalık olduğundan bunu genel bir fenotipe uyarlayamıyoruz yalnızca atakların ardından vücutta kalıcı hasarlar meydana gelebiliyor. Şunu belirtmek isteriz ki MS yaşama engel değildir. Kişiler uygun ortam ve koşullarda çalışmaya devam edebilirler veya doktorların önerilerine uyarak hayatın her alanına dahil olabilirler” diye konuştu.

“Sokaklara inerek Almanya’ya kadar uzanan “MS’in farkındayım’’ etkinlikleri düzenledik”

Yürütülen farkındalık çalışmalarına değinen Rana Durmaz, “Biz MS’i topluma tanıtmak için çeşitli aktivitelerde bulunduk. Örneğin; 30 Mayıs Du¨nya MS Gu¨nu¨’nde okulumuzda stant açtık, keyifli sohbetler eşliğinde öğrenci arkadaşlarımıza MS’i anlattık. Kendi bastırdığımız broşürlerin yanında Tu¨rkiye MS Derneği’nin bize verdiği değerli kitapları ilgilenenlere ulaştırdık. Ardından MS’i yaşayanların ağzından öğrenebilmek için MS’li bireylerle iletişime geçtik ve onların hikayelerini tamamen anonim olarak anlattığımız bir animasyon video serisi başlattık. Sokaklara inerek Almanya’ya kadar uzanan “MS’in farkındayım’’ etkinlikleri düzenledik” dedi.