Malatya İnönü Üniversitesindeki öğrenciler, “İlmek İlmek Kardeşlik Örüyoruz” projesi çerçevesinde ördükleri bere ve atkıları köy okulundaki öğrencilere hediye ederek soğuk kış günü yürekleri ısıttı.

Malatya İnönü Üniversitesindeki öğrenciler, “İlmek İlmek Kardeşlik Örüyoruz” projesi çerçevesinde ördükleri bere ve atkıları köy okulundaki öğrencilere hediye ederek soğuk kış günü yürekleri ısıttı.

Malatya Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ile İnönü Üniversitesi İnsani Değerler Topluluğu tarafından "İlmek İlmek Kardeşlik Örüyoruz" projesi çerçevesinde gönüllü gençler, havaların soğumasıyla birlikte ördükleri atkı ve bereleri Darende ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine hediye etti. Atkı, bere, kalem ve kitapları hediye paketi olarak hazırlayan gençler hediyeleri minik öğrencilere teslim etti. Hediyeler karşısında mutlu olan çocuklar daha sonra ise yapılan etkinlikle unutulmaz bir gün geçirdi.

İnönü Üniversitesi İnsani Değerler Topluluğu Başkanı Hacer Yeşil, amaçlarının soğuk kış günü çocukların içlerinin ısıtmak olduğunu belirterek, “ Kasım ayında topluluğumuzda kardeşlik örüyoruz isimli bir projeye başlattık. Projedeki amacımız topluluk üyelerimizle birlikte Darende’de Cumhuriyet İlkokulunda 40 öğrenciye atkı ve bere hediye etmekti. Buradaki amacımız, topluluk üyelerimizin hem beceri öğrenmeleri hem de okullardaki çocukların kış günlerinde içlerinin sıcacık yapmaktı” dedi.

Öğrencilere atkı ve berenin dışında kalem, kitap da hediye ettiklerine de değinen Yeşil, “ Projemize 50 üye ile birlikte başladı ve 2 aya yakın bir süre içerisinde devam ettik. Proje çerçevesinde üniversitemizde Sağlık Bilimleri Fakültesinden, Beden Eğitimi Fakültesine, Güzel Sanatlar Fakültesinden, İlahiyat Fakültesine kadar birçok bölümdeki arkadaşlarımızla iletişim halindeydik. Öğrencilere, bere ve atkı takımının dışında çeşitli hediyeler verdik. Hocalarımızın topluluk üyesi olmayan arkadaşlarımızın da destekleriyle tüm çocuklarımıza ulaşmaya çalıştık. Okul kontenjanındaki tüm arkadaşlarımıza en azından kitap, defter veya mektuplarla arkadaşlarımızı sevindirmek istedik” şeklinde konuştu.

Malatya Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünün de kendilerine destek olduklarını ifade eden Yeşil, “ İlmek ilmek kardeşlik örüyoruz projesi çerçevesinde, örgü örmek için bizlerin ip ve şişlere ihtiyacı vardı. Malatya Müftülüğü Gençlik koordinatörlüğü bizlere sponsor oldu. Onların da katkılarıyla bizler örgülerimizi ördük ve tamamladık. Öğrencilerimize ulaştırdık” diye konuştu.