Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin, Fethiye ilçesinde bulunan İşletme Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı mezunlarını, mezuniyet töreniyle uğurladı.

Dört okulun Beşkaza Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği törene MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcısı aynı zamanda Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Ali Sülün, Fethiye İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Füsun Özerdem, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatmagül Yur, Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Fahri Yiğit, diğer okul dekan ve müdürleri, öğretim elemanları ile öğrencilerin aileleri katıldı. Öğrencilerin tören alanına alınması ile başlayan mezuniyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Fakülte dekan ve okul müdürlerinin açılış konuşmalarını gerçekleştirdikleri törende Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar da bir konuşma yaptı.

Fakülte ve Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan bölümlerin, 3. dönem ve 7. dönem sonu itibariyle en iyi başarıyı yakalayan öğrencilerine başarı belgeleri takdim edilmiş olup Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman MYO 1.si Müşerref Ulutaş, Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1.si Sena Nur Gücük, Fethiye İşletme Fakültesi 1.si Zümrüt Ahsen Kesim ve Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi 1.si Sena Aksu, protokol üyeleri ve Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar eşliğinde, kütüğe plaket çakma ritüelini gerçekleştirdi.

Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2022/1 ve 2022/2 Çağrıları sonucunda hibe alan öğrenci projeleri danışmanlarına ve projeye dahil olan öğrencilere, Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar kısa bir konuşma ile teşekkürlerini sundu. Tören sonunda öğrenciler başarı belgeleri fakülte ve yüksekokul öğretim üyeleri tarafından takdim edildi. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı toplu mezuniyet töreni, mezun öğrencilerin geleneksel kep atma seremonisi ile son buldu.