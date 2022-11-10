Çankırı’da firma temsilcileriyle bir araya gelen üniversite öğrencileri, çalışma hayatına ait bilgi alıp staj ve iş başvurusu yaptı.

Çankırı’da firma temsilcileriyle bir araya gelen üniversite öğrencileri, çalışma hayatına ait bilgi alıp staj ve iş başvurusu yaptı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından düzenlenen “Kariyer ve İstihdam Günleri” iki gün boyunca öğrencileri firmalarla buluşturdu. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Salonunda kurulan stantlarda firma yetkilileri, öğrencilere çalışma hayatlarında karşılaşabilecekleri durumlar ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Üniversite öğrencileri de buluştukları firmalara iş ve staj başvurusunda bulundu. Etkinlik çerçevesinde düzenlenen panellerde de öğrencilere kariyer planlamaları sürecinde önemli bilgiler verildi. Stantları ziyaret eden üniversite öğrencilerine de üniversitelerdeki bölümler tanıtıldı.

“Öğrencilerimiz, iş ve staj başvurularında bulundular”

Etkinlikle ilgili bilgi veren Çankırı Karatekin Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Barış Öztuna, “Çankırı Karatekin Üniversitesi Kariyer Merkezi olarak gerçekleştirdiğimiz Kariyer ve İstihdam Günleri’nde stantlarımızda birçok firma yer aldı. Öğrencilerimiz, iş ve staj başvurularında bulundular. Panellerde de üniversite-sanayi işbirliğini ön plana çıkartarak, firma yetkilileri deneyimlerini öğrencilerimize ilettiler. Çok verimli geçtiğini düşünüyoruz. Başta Çankırı Karatekin Üniversitesi yönetimi ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

“Bizlere çok fazla katkı sağladı”

Stantları ziyaret eden öğrenciler, firmalarla buluşmanın kendilerine önemi katkılar sağladığını söyledi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencisi Özlem Şahin, “Birden fazla firmayı ağırladık. Bizlere çok fazla katkı sağladı ve bakış açılarımızı geliştirmemize katkı sağladı. İnsan kaynakları bakış açısı ve iş başvurusunda nelere dikkat etmemiz gerektiği gibi konuları çok yakında tecrübe etme fırsatı bulduk” diye konuştu.