Etkinliğin ardından Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu üyeleri, tırmanışın başlangıç noktası olan Mediko Sosyal Tesisleri önüne gelerek faaliyeti sonlandırdı.

İnönü Üniversitesi bünyesinde bulunan Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu,yeni dönemin ilk etkinliğini yaptı. Topluluk üyeleri İnönü Üniversitesi Kampüsü’nün güneyinde bulunan 1800 metre yükseklikteki Küçük Sivri Tepesi’nin zirvesine hareket etti. Küçük Sivri Tepesi’nin zirvesine ulaşan ekip zirvede tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

Malatya’da Tekstil ve Hazır Giyim çalıştayı

Malatya’da Tekstil ve Hazır Giyim çalıştayı

Malatya İnönü Üniversitesi Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu, 2022-2023 döneminin ilk etkinliğini Küçük Sivri Tepesi’nin zirvesine çıkarak gerçekleştirdi.

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