Ankara Valiliği ve Ankara Gazi Üniversitesi işbirliği ile Avrupa Birliği Erasmus projesi olan “Her Şey Bir Adımla Başlar” adlı proje çerçevesinde Türkiye’nin farklı üniversitelerinden farklı branşlardaki 40 üniversite öğrencisinin yer aldığı grup Konya’nın Karapınar ilçesinde bilgilendirildi.

9-15 Temmuz tarihleri arasında yürütülen proje çerçevesinde heyet, ilk olarak Ankara’da DSİ Bölge Müdürlüğünde gerekli inceleme ve bilgilendirmenin yanında, Mamak Atık Tesislerini incelendikten sonra Karapınar’a geldi. Farklı şehirlerden gelen grup Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Sahasını, Meke Gölü, Acıgöl ve elektrik santralini gezdi. Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü İl Müdür Yardımcısı Ziraat Yüksek Mühendisi Necati Şimşekli tarafından slayt eşliğinde “Erozyonun Dünü ve Bugünü” konusunda bilgiler verildi. Şimşekli, arazi gezisinde erozyona dayanıklı bitkiler ve erozyonun çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Rüzgar erozyonu nedeniyle terk edilen Gındam Yaylasını gezen misafirler çölleşmeyle mücadele edilen bölgeleri görme imkanı buldu. Misafirler burada bölge hakkında da geniş bilgi aldı.

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Bölümünden Prof. Dr. Salih Şahin, iklim değişikliğine farklı bir yönden bakmanın projenin temel amacı olduğunu belirterek, “Proje çerçevesinde, karbon sıfır işletmeler, çevre dostu işletmeler, güneş enerji sistemleri, yer altı kaynaklarının tarımda değerlendirilmesi, kullandığımız suyun yolculuğu, atık tesis sitemleri, erozyonla mücadele gibi konularda ülkemizdeki iyi uygulama örneklerinden de yola çıkarak üniversite öğrencilerine farkındalık kazandırmak istiyoruz” dedi.

Küresel iklim değişikliklerinin etkilerine yönelik olarak farkındalık kazandırmak için yola çıktıklarını kaydeden Prof. Dr. Şahin, “Proje çerçevesinde Konya, Antalya ve Afyon illerinde 7 günlük bir arazi çalışması düzenledik. Karapınar Erozyon Sahasında rüzgar erozyonunun önlemeye yönelik neler yapıldığını yerinde gözlemledik. Karapınar insan eliyle toprağın nasıl kazanıldığını gösteren dünyada örnek bir yer. 1960’lı yıllarda yapılan bu önemli çalışma bireysel olarak düşünülmemeli. Televizyon yok, radyo yok. Zor şartlarda önemli bir başarının adıdır Karapınar. Bunun alanında yapılan en etkili proje olduğunu düşünüyorum. Tamamen bitmiş değil. Doğa kendi dengesini sağlıyor. Eğer o günkü haliyle bırakılsaydı önlem alınmasaydı tıpkı şu andaki gibi iklim değişikliği ile ilgili mücadele edilmezse gelecek kuşakları zorlu yıllar bekliyor” ifadelerini kullandı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Fatih Tokgöz de, “Önemsenmesi gereken bir proje. Karapınar’daki çölleşme alanında çok değerli bilgiler edindik. Aldığımız bilgilerin yanında çevre gezisi ile burada yapılan çalışmalara şahit olduk. İklim değişikliği ile ilgi birçok şey öğrendik. Bize eğitim sunan ve bilgi veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencisi Elif Değirmenci ise, “Karapınar’da gördüğümüz şey insanların kendi eliyle yaptığı hata sonucu yine kendi elleriyle birlik ve beraberlik içerisinde düzeltildiğini ve başarılı olduklarını gördük. Bu aslında hem iklim hem de insanlık için çok önemli. Çevre konusunda daha dikkatli olunması gerekir. Hepimize görevler düşüyor” diye konuştu.

Programa Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü İl Müdürü Cihan Uzun ve Ankara Valiliği yetkilileri de katıldı.