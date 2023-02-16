Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden sonra evleri yıkılan binlerce kişi çevre illere taşınırken, Mersin’de de çok sayıda depremzede özellikle Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarında ağırlanıyor. Burada kalan öğrenciler ise destek olmak amacıyla birçok malzemesini depremzedelere bırakırken, hüzünlü bir şekilde yurtlardan ayrılıyorlar.

Mersin, tüm birimleriyle deprem bölgesine ve depremzedelere destek vermeye devam ediyor. Bu desteklerin başında ise konaklara hizmetleri geliyor. Gerek valilik gerekse belediyelerin hazırladığı yerlerde depremzede vatandaşların barınma ihtilacı karşılanırken, gıda ve diğer ihtiyaçları da bir bir temin ediliyor. Bunlar içinde en önemli yer ise Kredi Yurtlar Kurumunun (KYK) Mersin Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu oldu. Binlerce depremzede buralarda misafir edilirken, yurtlarda son kalan öğrencilerde artık evlerine dönmeye başladı. Odalarını ve birçok malzemelerini destek amaçlı depremzedelere bırakan öğrenciler, hüzünlü bir şekilde ailelerinin yanına dönüyor.

Yurttan ayrılırken depremzede çocuklara çikolata veren Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencesi Zeynep Ekinci, duygularını İHA’ya anlattı. 3. sınıf öğrencisi olduğunu kaydeden Ekinci, "Burada maalesef depremden etkilenen bölgelerde ailesi yaşayan arkadaşlarımızda vardı. Ben odamı toplamıştım, bugünde Gaziantepli arkadaşımın odasını toplamak için buraya geldim. Birçok şeyi onlara bıraktık, odamızda kalan aileyle tanıştık. Onların da kayıpları vardı, bizde üzüldük. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada depremzedelerin kaldığı yerlere gidip geliyoruz. Bir yandan da yurttan ayrılıyorum diye de üzülüyorum. Ancak tabiki buraya gelen insanlar çok kötü şeyler yaşadı" diye konuştu.

Alilerle sohbet ettiklerinde değişik duygular yaşadıklarını belirten Ekinci, "Aslında çok sohbette edemedik ama en önemlisi ’Allah razı olsun’ demeleri oldu. Bu bize yeter zaten. Odamızda, dolabımızda bazı şeyler vardı. Özellikle hijyen konusunda ve lazım olabilecek eşyaları bıraktık. Kıyafetlerimizi onlara bıraktık. Dolaplarımızı açtık kullansınlar diye. Terliklerimiz vardı kullansınlar diye bıraktık. Yani elimizden ne geliyorsa vermeye çalıştık. Onlardaki mutluluğu görünce, ’Allah razı olsun’ deyince bize yetti zaten. Bizde aslında depremden epey etkilendik. Ben uyandığımda madalyalar şakır şakır ediyordu. O an herkes çok kötü durumdaydı. Depremden sonra televizyonu açınca her yer yerle bir olmuştu. Hemen arkadaşlarımı, tanıdıkları aradım. Tabi birçoğunu kaybettik. Sağ kalanlarla bir şekilde iletişim içerisindeyiz. Buradan da şimdi ayrılırken yanımda çikolata getirdim. Yurttan çıkarken çocuklara çikolata dağıttım. Arkadaşlar bana ’şekerci abla’ diyorlar. Tabii bu benim için mutluluk verici bir şey. Burada olduğum sürece vatandaşlara yardım etmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.