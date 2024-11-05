Kastamonu Üniversitesi öğrencileri Kastamonu’nun tarihi mekanlarını gezdi.

Kastamonu Üniversitesi ortak seçmeli dersler grubundan “Şehir Kültürü” dersinin bir parçası olarak “Şehrimizi Tanıyalım” etkinliği gerçekleştirdi. Öğrenciler, Kastamonu’nun tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde keşfetme fırsatı buldu. Gezi, Kemaleddin İsmail Bey tarafından yaptırılan İsmail Bey Külliyesi ve çevresindeki önemli yapılar hakkında verilen bilgilerle başladı. Öğrenciler, tarihi Türk evleri ve konaklarından biri olan Toprakçılar Konağı’na geçerek konağın tarihçesi ve mimari özelliklerini öğrendi. Etkinliğin devamında Müfessir Alaeddin ve Aşıklı Sultan Türbeleri ziyaret edilerek, bu alanların tarihi ve kültürel önemi anlatıldı.

Akif Bey Konağı’nda verilen çay molasında, öğrenciler Kastamonu’nun ünlü susamsız simidini tatma fırsatı buldu. Daha sıonra Anadolu Selçuklu eserlerinden Honsalar Camii, Ballık Konağı Bediüzzaman Evi, Araba Pazarı Hamamı ve Osmanlı Sarayı’nı içeren bir tur yapıldı. Etkinlikte Yakup Ağa Halimi Çelebi Camii’nin tarihi ve çevresi tanıtıldı.

Çekme helva yapımını izleme fırsatı da bulan öğrenciler, kenteki diğer türbe ve camileri de ziyaret etti. Etkinliğin son bölümünde, kentteki konak ve hanları tanıma fırsatı buldu.