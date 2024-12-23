Kastamonu Üniversitesi öğrencileri tarafından etasarlanan kuş yuvaları, yerleşke içerisindeki ağaçlara yerleştirildi.

Kastamonu Üniversitesi’nin ortak seçmeli derslerinden biri olan "Eğitici Ahşap Oyuncaklar" dersi çerçevesinde, farklı fakülte ve bölümlerden öğrenciler, Dr. Öğretim Üyesi Aysun Ata Aktürk rehberliğinde Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında merkez görevlileri, merkezin sahip olduğu aletlerin kullanım alanları ve üretilen ürünler hakkında bilgilendirme yaptı. Ardından, Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Odun Mekaniği ve Teknolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Merkez Müdürü Doç. Dr. Önder Tor’un rehberliğinde öğrenciler, küçük gruplar halinde çalışarak kuş yuvaları tasarladı.

Yaklaşık üç saat süren çalışmada, öğrenciler öğretici bir ortamda fikirlerini somut tasarımlara dönüştürdü.

Tasarlanan kuş yuvaları, üniversite yerleşkesi içerisindeki ağaçlara yerleştirildi.