Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından üniversitelerde üçüncü ve dördündü sınıf ve yüksek lisans öğrencileri ve mezunlara yönelik yönelik eğitimleri devam ediyor

Bu program kapsamda öğrenci ve mezun gruplarıyla akran çalışması şeklinde eğitimler düzenlemeye devam ediyor. Erzurum Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi ( KARPAM) İş Kulübü eğitim salonunda düzenlenen eğitimlerde, İş Kulübü lideri tarafından hedef belirleme, kendini tanıma, CV hazırlama, iş arama kanalları, mülakatta başarılı olma, beden dili ve imaj yönetimi konularında uygulamalı olarak davranış eğitimi düzenlendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi moleküler biyoloji ve genetik bölümü üçüncü sınıf yüksek lisans ve mezunlarına yönelik düzenlenen eğitimde 2,5 gün süren iş kulübü eğitiminde işe girmek için neler yapmaları gerektiği, CV hazırlama, iş arama, mülakatta başarılı olma, beden dili ve daha bir çok konuda küçük ama önemli detayları uygulamalarla desteklenerek eğitim verildi.

Aynı zaman da eğitimi veren İş Kulübü Lideri Ali Haydar Kolik, işveren rolünü üstlenerek katılımcılarla mülakat gerçekleştirdikten sonra katılımcılar kendi aralarında uygulamayı tekrarlıyor. Uygulamalı mülakatta, bir patron bir çalışan rolüne soyunan öğrenci ve mezunlar, İş Kulübü liderinin yönlendirmesi ile yaptıkları hataları yine kendileri farkına varmaları sağlanıyor.

Katılımcılara sertifikaları Doç. Dr. Mehmet Enes Arslan, Dr. Öğr. Üyesi Cebrail Gençoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Murat Ceylan ve İş Kulübü Lideri Ali Haydar Kolik tarafından takdim edildi.