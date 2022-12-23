Afyonkarahisar’da üniversite öğrencilerinin ruh sağlığının korunması ve psikolojik dayanıklılığının artırılması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Gençlik Ruh Sağlığı Söyleşisi” gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar’da üniversite öğrencilerinin ruh sağlığının korunması ve psikolojik dayanıklılığının artırılması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Gençlik Ruh Sağlığı Söyleşisi” gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünde görev alan Psikolog Numan Harputlugil moderatörlüğünde, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden konuşmacıların katılımıyla söyleşi gerçekleştirdi. Sunumlarında, Dr. Öğr. Üyesi Hacer Gizem Gerçek tarafından psikolojik dayanıklılık, rezilyans konuları, Dr. Öğr. Üyesi Yekta Özkan tarafından Çocukluktan Erişkinliğe Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite başlıkları ele alındı.

Paydaş kurumlarca gençlerin alabilecekleri hizmetler ve başvuru yapabilecekleri merciler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Öğrencilerin ruh sağlığı alanında yaşadıkları güçlükler, çözmekte zorlandıkları problemler, merak ettikleri başlıklar konuşuldu. Ayrıca ruh sağlığına ilişkin daha detaylı görüşmeler için Sağlıklı Hayat Merkezi’ne ulaşabilecekleri aktarıldı.