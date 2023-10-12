Erzincan İl Müftülüğü Gençlik Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi yerleşkesinde yeni eğitim-öğretim dönemine başlayan üniversite öğrencileri için karşılama programı yapıldı.

Her yıl, eğitim-öğretim döneminin ilk haftasında gerçekleştirilen programda İl Müftülüğü Gençlik Hizmetleri çalışanları üç gün süreyle açtıkları tanıtım sergisinde binlerce öğrenci ile tanışma ve selamlama faaliyetinde bulunarak, Erzincan Müftülüğünün gençlik hizmetlerinden bahisle çeşitli ikramlarda bulunuyorlar, gençlik merkezi faaliyetlerini anlatan el ilanları ve broşürler dağıtıyorlar.

Başlatılan etkinlik faaliyetinin ikinci gününde Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül, üniversite bünyesinde açılan sergiyi ziyaret ederek öğrencilerle buluşup hasbihal etti.

Programa davet edilen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsak Emin Aktepe, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri, öğrencilerle ve İl Müftüsü Gül ile fikir alışverişinde bulunup yerleşkede sosyal ve kültürel gelişim imkânlarının artırılması için istişarelerde bulundular.

Gençlik Hizmetleri Bayan Manevi Danışmanları ve öğreticilerinin, gönüllü destek veren öğrencilerle birlikte yoğun çalışmalar neticesi düzenlenen program dolayısıyla İl Müftüsü Muharrem Gül öğrencilere hediye kitap takdiminde bulunarak emeği geçen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi çalışanlarına, programa iştirak eden dekan ve öğretim üyelerine ve müftülük çalışanlarına teşekkürlerini ifade etti.