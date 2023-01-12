Kastamonu’da üniversite öğrencileri, hazırladıkları geri dönüşüm projesi sayesinde elde ettikleri gelirle köy okulunda eğitim gören öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Kastamonu’da üniversite öğrencileri, hazırladıkları geri dönüşüm projesi sayesinde elde ettikleri gelirle köy okulunda eğitim gören öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi İlknur Kılınç’ın ’sosyal sorumluluk kampanyaları’ dersi çerçevesinde 5 kız ve 1 erkek öğrenci, “5 Çiçek 1 Böcek” adı altında gurup oluşturdu. Grup üyeleri, hazırladıkları geri dönüşüm projesiyle hem farkındalık oluşturdu hem de kırsal kesimdeki okullarda eğitim gören çocukların yüzünü güldürdü. Proje çerçevesinde öğrenciler, öncelikle 2 binden fazla öğrencinin kaldığı yurtta geri dönüşüm ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yaparak farkındalık oluşturdu. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) ve Teşil Vatan yetkilileriyle de görüşerek sivil toplum kuruluşlarını da projelerine dahil eden grup, topladıkları geri dönüştürülebilir atıklardan elde ettikleri gelir ve toplanan bağışlarla belirledikleri köy okuluna yardımda bulundu. İhsangazi Kanlıgöl İlkokulu’nda eğitim gören öğrencileri ziyaret eden gurup, köy okulu öğrencilerinin kırtasiye ihtiyaçları ile okulun diğer eksikliklerini giderdi.

Öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinden Mete Bozdoğan, Ayşenur Yılmaz, Nejla Tutuş, Elif Şahin, Zeynep Kaçarlar ve Yağmur Karaca’nın oluşturduğu “5 Çiçek 1 Böcek” grubu, 36 öğrencinin bulunduğu okulda geri dönüşüm hakkında eğitim verdi. Eğitimden hemen sonra palyaçolar, çocukları eğlendirip dans etti. Eğlence yüz boyama, kukla gösterisi, patiska kumaş üzerine el baskısı yapma, ritim çubuklarıyla şarkı söyleme gibi çeşitli etkinliklerle devam etti. Daha sonra öğrencilere pizza ikram edildi. Müzisyen Fehmi Köksöz, şarkılarıyla öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Öğrenciler müzikle eğlenirken, Kastamonu Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencilerinin daha önceden hazırladıkları kurabiyeler ve sıcak çikolatalarda öğrencilere dağıtıldı. Etkinliğin sonunda proje yürütücüleri çocuklara balonlar ve paketlenmiş olan kırtasiye ürünlerini hediye etti.

“Geri dönüşümden elde ettikleri kazanımları köy okuluna taşıdılar”

Proje ile ilgili bilgi veren Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi İlknur Kılınç, “Her bir öğrencime yaptıkları projelerle ilgili kendilerinin bir gurup adı olmasını önermiştim. Bu gurupta öğrencilerimin ismi ’5 Çiçek, 1 Böcek’, yani 5 kız, 1 tane de erkek öğrencimizden oluşuyor gurubumuz. Onlarla projeleri çerçevesinde bir tane sivil toplum kuruluşu ile iki tane de toplulukla temasa geçti. Bu şekilde bir ekip çalışması yaptılar. Çalışmaları öncelikle geri dönüş ile ilgiliydi. Bu konuda bir çalışma yaptılar. Özellikle kendi kaldıkları yurtta bunu hayata geçirdiler. Geri dönüşümün ilk adımı bununla başladı. Geri dönüşümden aldıkları kazanım ve desteklerle bunu bir köy okuluyla iletişim kurarak geri dönüşümden aldıkları kazanımları köy okuluna taşıdılar. Okulda etkinlik yaptılar, topladıkları yardımlarla çocuklara hediyeler götürdüler, çocukların ihtiyaçlarını karşıladılar. Hep ekip ruhunu kazandılar hem de ikinci dönemde bu projeyi devam ettirilmesi ayrıca okulunda bu projeden çok memnun kalarak bu çalışmayı devam ettirme istekleri açıkçası projeyi daha da kıymetli kıldı” dedi.

“Bir ödev olarak başladığımız geri dönüşüm, bizler için toplumsal farkındalığa dönüştü”

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Elif Şahin ise, “Geri dönüşüm çerçevesinde 5’ Çiçek 1 Böcek’ gurubumuzla birlikte İlknur hocamızın da desteğiyle bu projeye başladık. İlk başlarda aslında birçok konu fikri ortaya atıldı. Arkadaşlarımızın öncesinde huzurevi projesi oldu, kuş evi ya da hayvan barınakları gibi destek amaçlı bunları önü sürmüşlerdi. Biz, bunun basit olabileceğini düşünmüştük. Herhangi bir konu olmasını istemedik. Bu yüzden geri dönüşüm fikrini ortaya attık ve bu projeye karar verdik. 6 kişilik bir gurubumuz var. Bu gurupta herkeste bir görev dağılımı oldu. Herkes buna aslında bir ödev olarak başlamıştı. Ama sonrasında bu ödev olmaktan çıktı. Bizim için insanları bilinçlendirmek olsun, geri dönüşüm olsun hem de belirlediğimiz köy okuluna çocukları mutlu etmek adına çok güzel çalışmalara vesile oldu. Aslında köy okulunu belirlerken bizler, kendi açımızdan bize hangisi uygun olur. Biz, hangi köy okuluna destek sağlayabiliriz. Geri dönüşüm yapıyoruz ama bu geri dönüşümden sadece para desteği sağlanmıyor. Bunun dışında sponsor destekleri de aldık. 6 kişilik gurup olarak biz, en uygun okulu seçtiğimizi düşünüyoruz. Çocuklara kırtasiye malzemesi olsun, etkinlikler, oyunlar, bazı çocukların pizza yemediğini düşünerek pizza aldık. Daha sonra canlı müzik eşliğinde çocukları eğlendirdik, onları mutlu ettik. Bu yüzden projemize vesile olan ve destek olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Çocukluğumda çocuklarda gördüğüm eksiklikleri bu projeyle gidermek istedim”

Çocukları çok sevdiğini söyleyen Şahin, “Çocukların da hep mutlu olmasını gülümsemesini görmeyi sevdiğim için bir de başta mülteci çocukları da düşünerek bir proje yapmayı düşünmüştük ama sonrasında köy okulu projesi bizlere daha mantıklı geldi. Bizler de bu yönde ilerledik. Çocukluğumda da aslında bazı çocukların tabii ki eksiklikleri ya da üzüldükleri noktalar olduğunu gördüm. Bu da beni bu yönde etkilemiş olabilir. Bende bu projenin hazırlanması için bu yöne gitmiş olabilirim. Ama çocukları da çok sevdiğimden ötürü bu etkinliği yaptım. Bu etkinliği de yaptığım için çok mutluyum, çünkü çocuklarla birlikte yaşadığım heyecan, sevinç, mutluluk, çocukların bize sarılması, gitmeyin demesi, doğum günümde de gelin demeleri gibi notlar verdiler. O notlarda bizlerde duruyor. Çocukları mutlu etmek bambaşka bir şey, biz bunu gördük. Onlarda birlikte oyunlar oynadık. Hediyeleri verirken gözlerindeki mutluluğu görmek bambaşkaydı. Şu anda köy okullarından bizlere bu projeyle ilgili sosyal medya hesaplarımıza mesajlar geliyor. Geri dönüşüm ile ilgili afişleri köy okullarına asmak istediklerini söylediler. Onlarda geri dönüşüm başlatmak istediklerini ilettiler. Tabii ki bizler de bu projeyi imkanlarımız ölçüsünde sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.