Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu Lojistik Bölümü öğrencileri tarafından İslahiye Gümrük Müdürlüğü ziyaret edildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu Lojistik Bölümü öğrencileri tarafından İslahiye Gümrük Müdürlüğü ziyaret edildi.

İslahiye Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Lojistik Programı Öğr. Gör. Bilal Erdoğan koordinesinde düzenlenen ziyarette, öğrenciler İslahiye Gümrük Müdür Vekili Levent Ünal ve Müdür Yardımcısı Celal Altıntaş tarafından karşılandı. Gümrük sahasını gezen öğrencileri gümrük iş ve işlemleri hakkında bilgilendiren Müdür Yardımcısı Celal Altıntaş, gümrük hizmetlerinin ihracat ve ithalat yönünden ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek, öğrencilerin sorularını yanıtladı. İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Filiz Çopuroğlu, Lojistik Programı öğrencilerinin gümrük mevzuatının uygulamalarını yerinde görmeleri, gümrük sahasını tanımaları ve örnek gümrük olaylarının analizi ile ilgili yorumların incelenmesi açısından ziyaretin çok önemli olduğunu belirtti.

Dr. Öğr. Üyesi Çopuroğlu, ziyarette öğrencilere yardımcı olan Gümrük Müdür Vekili Levent Ünal, Müdür Yardımcısı Celal Altıntaş ve Öğr. Gör. Bilal Erdoğan’a teşekkür etti.