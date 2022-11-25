Samsun’da üniversite öğrencileri kendi ördükleri atkı, bere, eldiven gibi ürünleri minik öğrencilere hediye etti.

Samsun’da üniversite öğrencileri kendi ördükleri atkı, bere, eldiven gibi ürünleri minik öğrencilere hediye etti.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki Münevver Ayaşlı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrencileri sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Yurt kalan öğrenciler derslerinden buldukları boş vakitte yurt bünyesinde örgü örmeye başladı. Öğrenciler bu süreçte 100’den fazla atkı, bere, eldiven ördü. Ördükleri bu ürünleri Atakum ilçesinde bulunun Sarayköy İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencilerine hediye etti. Miniklerin için ısıtan bu hareket örnek oldu.

Öğrencilerin sevincine, neşesine ortak olan üniversite öğrencileri aynı zamanda gittikleri okulda hikayeler okudu, resimler yaptı, geleneksel oyunlar oynadı.