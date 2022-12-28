Kastamonu’da eğitim gören üniversite öğrencilerine, kentteki kanyonlar, göletler, vadiler, yaylalar ve şelaleler tanıtıldı. Öğrenciler, gezilerde yaban hayvanlarının aç kalmaması için 5 bin adet meyve çekirdeği ekti.

Kastamonu’da eğitim gören üniversite öğrencilerine, kentteki kanyonlar, göletler, vadiler, yaylalar ve şelaleler tanıtıldı. Öğrenciler, gezilerde yaban hayvanlarının aç kalmaması için 5 bin adet meyve çekirdeği ekti.

Kastamonu tabiat turizmi faaliyetleri çerçevesinde Kastamonu Üniversitesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğünce, Kastamonu’da eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Bu çerçevede üniversite öğrencileri ile birlikte yapılan ziyaretlerde doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Ziyaretçiler, şelalelerde ve kanyonlar da hoşça vakit geçirip bol bol fotoğraf çektirdi. Yürüyüşte, üniversite öğrencilerine rehberler tarafından alanlar ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Kastamonu İl Şube Müdürlüğünce, katılımcılara biyolojik çeşitlilik ve biyolojik kaçakçılığın önemi, Kastamonu’nun endemik ve hassas canlı türleri, yaban hayatına dair bilgiler aktarıldı.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal ile Küre Ekoturizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır’ın koordinatörlüğünde yapılan gezilerde Küre ilçesinin tarihi kervan yolu üzerinde 5 bin adet meyve çekirdeği toprakla buluşturuldu. Öğrenciler, Çuha Doruğu’ndan başlayan kervan yolu yürüyüşünü Ersizler köyü ve Ersizlerdere köyü ile Ersizlerdere Tabiat Parkında sonlandırdı. Öğrencilere, yaklaşık 10 kilometrelik tarihi kervan yolu yürüyüşünde bölgenin doğal ve endemik ürünleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca öğrenciler, Türkiye’nin 252. Tabiat Parkı olan Ersizlerdere Tabiat Parkı’nı da ziyaret ederek, bölge hakkında bilgi aldı.

“Kaybolmaya yüz tutan tarihi yollarımızı ortaya çıkartıp rotalama yapıyoruz”

Kaybolmaya yüz tutan tarihi yolları ortaya çıkartarak rotalama çalışması yaptıklarını söyleyen Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, “Çuha Doruğu bölgesi benim için önemli bir bölge. Ersizlerdere, İpsine Tepesi yerlerinde ben rotalama çalışmalarında bulundum. Rotalama çalışmalarında İpsine Tepesinin Tabiat Parkı ilan edilmesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüyle birlikte rotalama çalışmasında bulunmuştum. Ardından bu bölgede Ersizlerdere köyüne kadar birkaç kez yürüyüş yapmıştım. İstiklal Yolunu da yürümüştüm. Ben, bu bölgeyi görüp tanıdıktan sonra buralarda neler yapabiliriz diye çalışma başlattık. Çuha Doruğundan itibaren farklı nasıl bir rota olabilir diye düşündük. Bu bölge coğrafyası muhteşem bir bölge. Bölgedeki kervan yollarını bulduk, o bölgedeki Küre Ekoturizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır isimli arkadaşımızı da yanımıza alarak tarihi kervan yolları, kaybolmaya yüz tutan bu tarihi yollarımızı ortaya çıkartıp rotalamaya çalıştık. Bu güzergahları da kayıt altına aldık” dedi.

“5 bin adet meyve çekirdeğini öğrencilerimizle birlikte toprakla buluşturduk”

5 bin adet meyve çekirdeğini öğrencilerle birlikte toprakla buluşturduklarını söyleyen Haberal, “Bu gezide 5 bin adet meyve tohumunu da, meyve çekirdeklerini de toprakla buluşturduk. Ayrıca Ersizlerdere köyünün neden Ersizlerdere olduğunu öğrendik. Ersizler ve Ersizlerdere köylerinin hüzünlü hikayelerini dinledik. Çuha Doruğu bölgesinde de rotalama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Az bir işimiz kaldı, bitirdik sayılır. Aynı zamanda bölgede tohumlama da yaptık. Bu meyve çekirdeklerini bölgede yaşayan yaban hayvanları başta olmak üzere yürüyüş alanları bulunuyor. İnsanlar bölgede yürüdükleri sırada yiyecek bir şey bulamayabilir. Bu yüzden biz, özellikle insanların geçiş güzergahları olan bölgelere bu meyve çekirdeklerinden dikiyoruz. Bu bölgede oluşacak meyve ağaçları sayesinde bu güzergahları kullanan insanlar, bu meyvelerden beslenebilecek. Ayrıca yaban hayvanları da yerleşim yerlerine kadar inmeden bu meyvelerden yiyerek karınlarını doyurabilecek. Bölgede çok sayıda yaban hayvanı yaşıyor, bu hayvanlarda aç kalmaması ve hayatlarını idam ettirebilmeleri için belirlediğimiz rota üzerinde meyve çekirdekleri de dikimi gerçekleştirdik. İlk olarak elma tohumlarını toprakla buluşturduk. Amacımız başta yaban hayvanlarının aç kalmaması ve bu güzergahta yürüyecek olan insanların dinlendikleri sırada bu meyvelerden yiyebilmeleri” diye konuştu.

Ayrıca üniversite öğrencileri, Araç ilçesinde Cibiş (Saltuklu) Kanyonu ve Tuzaklı Göleti, Cide ilçesinde Türkiye’nin ağzı en geniş, dikey mağarası olma özelliği taşıyan Dağlı Kuylucu, ender flora ve fauna yapısının muhteşem doğayla buluştuğu Loç Vadisi, Gömeran Kanyonu, Evken Şelalesi ve Malyas Kanyonu ile Küre Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan İnebolu ve Küre ilçelerini birbirine bağlayan Çuha Doruğu yürüyüş parkuru ile Ersizlerdere Kanyonunda doğa yürüyüşü yaptı.