Afet bölgesinden misafir edilmek üzere Bingöl’e getirilen çocukları, üniversite öğrencileri yalnız bırakmadı.

Afet bölgesinden misafir edilmek üzere Bingöl’e getirilen çocukları, üniversite öğrencileri yalnız bırakmadı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve asrın felaketi olarak tanımlanan 7.7 ile 7.6 şiddetindeki iki büyük depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. 10 ilde etkisini gösteren depremin ardından, afet bölgesindeki çocuklar birçok ile gönderildiği gibi Bingöl’e de getirildi.

Kentte çeşitli yerlerde konaklanan çocukları, Bingöl Üniversitesi Farkındalık Kulübü öğrencileri yalnız bırakmadı. Üniversitenin konuk evindeki çocukların yanına giden öğrenciler, çeşitli hediyeler vererek oyunlar oynadı, onların yüzlerinin gülmesini sağladı.

Farkındalık Kulübü öğrencileri, deprem bölgesinden gelen çocukları hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını aktardı.