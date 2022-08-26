Şehir ve bölge planlama bölümü öğrencileri birden fazla ders için çalışma alanı olarak belirledikleri Atakum’da analizlerine başladı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile de bir araya gelen gençler, belediyenin teknik ekibinden kent planları hakkında detaylı bilgi aldı.

Şehir ve bölge planlama bölümü öğrencileri birden fazla ders için çalışma alanı olarak belirledikleri Atakum’da analizlerine başladı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile de bir araya gelen gençler, belediyenin teknik ekibinden kent planları hakkında detaylı bilgi aldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri ve öğretim görevlileri birden çok ders kapsamında çalışma alanı olarak belirledikleri Atakum’da Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ve belediyenin teknik ekibiyle bir araya geldi.

Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen buluşmaya Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi öğretim görevlileri Doç. Dr. Ersin Türk, Arş. Gör. Mihriban Öztürk Saka, Arş. Gör. Fahrettin Kul, Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı Burak Şener ve çok sayıda öğrenci katıldı. Proje için Atakum’da kent, kent bölgesi, il, sınır ötesi ilişkiler gibi konularda bilgi toplayan ve kentte alan kullanımı konusunda analiz yapan öğrencilere Atakum Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nde görevli Şehir ve Bölge Plancısı Hasan Yücel Ballı, Atakum’un mevcut şehir planlamaları hakkında öğrencilere detaylı teknik bilgi verdi.

Atakum’un cazibe merkezi haline geldiğini söyleyen KTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Türk, “Samsun’un üst ölçekli bir plana ihtiyacı var gibi görünüyor. Başkanımız bize çok misafirperver davrandı. Gençleri dinlemeniz ve onlarla birlikte oturmanız çok kıymetli. Çünkü onlar mezun olduklarında nasıl bir ortamda çalışacaklarını henüz bilmiyorlar, sizin gibi başkanlarla bir arada olmak ve planlama konusu tartışmak onlar için de çok verimli olacaktır. Bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ederiz” dedi.

“Hem kenti hem geleceğinizi planlayın”

Akademisyenlerin bilimsel metotlarla Atakum’da çalışma yapmasından memnuniyet duyduğunu kaydeden Başkan Cemil Deveci, “Komşuluk hukukuna önem veren bir kentli kimliğiyle sizinle birlikteyim. Bir kentin geleceğine ilişkin planlar yapılmasını ve bunun böyle bir kadroyla tartışılmasını önemsiyorum. Gençleri de bu sürece dahil etmek çok önemli. Sadece gençleri değil kentte yaşayanları da bu sürece ortak etmemiz gerekiyor. Sizler mezun olacaksınız. Hem şehirleri hem de ülkeyi ve kendi geleceğinizi planlayın. Karşınızdaki neye inanıyorsa inansın, ne düşünüyorsa düşünsün, kime oy veriyorsa versin, bunlarla ilgili olmayın; birbirinizle oturup konuşun. Aynı sınıfta yan yana oturuyorsunuz, kol kola girin birbirinizin düşüncelerini alın. Burada bizimle olduğunuz için teşekkür ediyorum, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.