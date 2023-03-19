Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından 2023 yılında 11.si düzenlenen 2242 kodlu Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarına Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bu yıl da damgasını vurdu.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmaya 2023 yılında 9 alanda toplam 511 proje başvurusu gerçekleşti ve bu projeler alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Yapılan ön değerlendirme sonucunda dokuz alanda toplam 115 proje final yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Deniz Dal danışmanlığında lisans bitirme projesi olarak hazırlanan 4 projenin 2’si söz konusu 115 proje arasına girme başarısını gösterdi. Hira Beril Küçük ve Oğuz Can Özdemir tarafından hazırlanan Yapay Zekâ Destekli Yeni Nesi Sürücü Uyarı Sistemi projesi, Makine İmalatı ve Otomotiv kategorisinde final sergisine davet edilen 6 projeden birisi oldu. Self Servis Çamaşırhaneler İçin Kaynak İzleme ve Rezervasyon Sistemi projesiyle de Hakan Efe, Fırat Sönmez ve Serhan Pehlivan, Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik kategorisinde final yarışmasına katılmaya hak kazandı. Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Final Yarışması Değerlendirmeleri 20-22 Mart 2023 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Final aşaması proje değerlendirmeleri sonucu dereceye giren (birinci, ikinci ve üçüncü) projelere ise ödülleri TEKNOFEST 2023 etkinliği kapsamında verilecek.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Dr. Öğr. Üyesi Deniz Dal, Bilgisayar öğrencilerinin geçmiş yıllarda aynı projede bölge ve final yarışmalarında aldıkları derecelere bu yıl yenilerini katacaklarına inancının tam olduğunu vurguladı.

TEKNOFEST’e davet edilen ve yarışmaya 2 projeyle katılacak olan Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yarışmada başarılar diledi.