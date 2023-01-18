Yaşar Üniversitesi, üniversiteye hazırlık maratonundaki adayların doğru bölüm tercihi yapmalarına katkı sağlamak amacıyla lise öğrencilerini kampüste misafir etti. İzmir ve ilçelerinde eğitim gören 3 bin 235 lise öğrencisi, üç gün boyunca tanıtım günlerine katıldı, örnek ders uygulamalarını izledi.

Yaşar Üniversitesi, üniversiteye hazırlık maratonundaki adayların doğru bölüm tercihi yapmalarına katkı sağlamak amacıyla lise öğrencilerini kampüste misafir etti. İzmir ve ilçelerinde eğitim gören 3 bin 235 lise öğrencisi, üç gün boyunca tanıtım günlerine katıldı, örnek ders uygulamalarını izledi.

Lise öğrencileri, bu yıl 10’uncusu düzenlenen ‘Yaşar Üniversitesi Eğitim ve Tanıtım Günleri’ çerçevesinde, Selçuk Yaşar Kampüsünde üç gün boyunca üniversite havasını soluma fırsatı buldu. İzmir ve ilçelerindeki 78 okulda eğitim gören 3 bin 235 lise son sınıf öğrencisi, gruplara ayrılarak üç gün boyunca üniversiteyi ziyaret etti. ‘Yaşar’da Bir Gün’ adı verilen etkinlikte, öğrencilerin gelecek hedeflerini doğru belirleyebilmeleri amaçlandı.

Meslekleri tanıdılar

Yaşar Üniversiteli görevli öğrenciler eşliğinde kampüs turu yapan liseliler, ilgi duydukları alanların örnek derslerine katıldı. Üniversitenin akademik programları, eğitim imkanları, burs seçenekleri ve kampüs imkanları hakkında da bilgi alan öğrenciler, tercih etmeyi düşündükleri bölümleri yerinde görüp inceleme olanağına sahip oldu. Etkinliğin son gününde ise “Meslek Yüksekokulu Eğitimi ve İş Dünyası ile İlişkisi” adlı seminer gerçekleşti.