Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde refüjlerde oluşturulan lavanta bahçeleri ile kampüs mor ve mavimsi renklerle süslenip, lavantanın eşsiz güzellik ve buram buram kokusuyla çevrelendi.

Kentin ve üniversitenin peyzaj ihtiyacının karşılanması için üretim yapan Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde yetiştirilen lavantalarla kampüs doğal fotoğraf stüdyosuna döndü. Uluyazı kampüsü içerisinde yer alan refüjler ve kavşaklar ve yeşil alanlara ekilen lavantalar, üniversiteyi lavanta bahçesine çevirdi. Oluşturulan lavanta bahçeleri görenleri hayran bırakıyor. Mor ve mavimsi renklerin yanı sıra, hem dolgunlukları hem de kokularıyla dikkat çeken lavantalar, üniversiteyi ziyaret eden vatandaşları, mest eden renkleri ve kokuları ile karşılıyor.

Üniversitede yapılan üretimle kentteki tüm kamu ve kuruluşlarının peyzaj ihtiyacı için de lavanta temin ediliyor.

“Üniversitemizi güzelleştirmedeki en önemli faktörler arasında yer alıyor”

Üniversiteyi süsleyen lavantaların yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Çankırı Karatekin Üniversitesi Gıda ve Tarım Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Şebnem Kuşvuran, “Lavantaları, üniversitemizin peyzaj düzenlemesinde kullanıyoruz ve üniversitemizi lavantalarla süslemeye devam ediyoruz. Bunun yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşlarının lavanta içerikli olan tüm ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Belediyeler, kamu kuruluşlarının peyzaj alanlarında kullanmak üzere ihtiyaç duyduğu lavantaların önemli bir bölümünü de biz temin ediyoruz. Lavantalar, gerek renkleri, gerek dolgunlukları, gerek çiçekler olarak peyzaj anlamında en çok tercih edilen bitkilerin başında yer alıyor. Üniversitemize girildiği andan itibaren, mor renkleri ve dolgun çiçekleriyle birlikte görsellikte çok önemli bir fark oluşturuyorlar. Üniversitemizi güzelleştirmede en önemli faktörler arasında yer alıyorlar” diye konuştu.