Ardahan Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin yurt ve barınma ihtiyaçlarının yanı sıra, güvenlik ve asayiş konularının görüşüldüğü “Üniversite Koordinasyon Toplantısı" Ardahan Valisi Hüseyin Öner başkanlığında gerçekleştirildi.

Ardahan Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin yurt ve barınma ihtiyaçlarının yanı sıra, güvenlik ve asayiş konularının görüşüldüğü “Üniversite Koordinasyon Toplantısı" Ardahan Valisi Hüseyin Öner başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Faruk Demir, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, yüksek okul bulunan ilçelerin kaymakamları ve belediye başkanları, KYK ve ilgili kurum yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, üniversite eğitimi alan öğrencilerin hem güvenliğinin sağlanması, hem de yurt ve barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yapılacak çalışma ve uygulamalar ele alındı.

Toplantıda konuşan Vali Öner, öğrencilerin güvenli bir ortam içerisinde eğitim-öğretim alabilmeleri için tüm kurumların üzerine düşen görevleri hassasiyetle yerine getirmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Üniversitemizde yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde öğrencilerimizin barınma, yurt, dolmuş gibi ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Valiliğimiz, Üniversitemiz, Emniyetimiz, Rektörlüğümüz, Belediyelerimiz arasında iyi bir diyalog ortamı kurarak, aynı zamanda kampüste, yurtta, dolmuşta veya çarşı da öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak birinci önceliğimiz olacaktır. İlimiz gayet huzurlu bir il ve çok büyük sorunlar bulunmamaktadır. Biz de tüm birimlerimizle bu huzurun tesisi noktasında görevimizi en iyi şekilde yerine getireceğiz. Öğrencilerimizin güvenliğini, huzuru, barınma gibi temel ihtiyaçlarını tesis etmek için hep birlikte gayret sarf edeceğiz.”