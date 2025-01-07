Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu, Finike Belediyesi ve UMESKO öncülüğünde yürütülen “Finike’nin Deprem ve Sel Felaketine Karşı Direncinin Arttırılması” projesi, hibe desteği kazandı.

Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi (Sivil Katılım Projesi), Katılım Öncesi Yardım Aracı-II (IPA II) Fonları çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olan ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ortaklığında Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı iş birliğinde yürütülen Sivil Katılım Hibe Programı kapsamında Üniversite-Kamu-Sivil Toplum İş Birliğinde Finike’nin Deprem ve Sel Felaketine Karşı Direncinin Arttırılması’ Projesi hibe almaya hak kazandı.

Kurum temsilcileri bir araya geldi

Projede bulunan Finike Belediyesi, Finike Meslek Yüksekokulu, Finike Kaymakamlığı, Antalya İl AFAD Müdürlüğü, UMESKO, ADOS Derneği, KADOK Derneği temsilcileri bir araya gelerek gerekli hazırlıklar için ilk teknik toplantılarını gerçekleştirdi. Toplantıda ‘Üniversite-Kamu-Sivil Toplum İş Birliğinde Finike’nin Deprem ve Sel Felaketine Karşı Direncinin Arttırılması’ Projesi ile Finike’de karar alma süreçlerine sivil toplum kuruluşlarının katılımının güçlendirilmesi, ayrıca “STK’ların ve yerel yönetimlerin doğal ve beşerî afetlere hazırlık, müdahale ve iyileştirme kapasitelerini geliştirmek, şehirleri ve toplumu dirençli hale getirmek” alanlarının güçlendirilmesi sağlanacağı görüşüldü.

Deprem ve sele karşı dirençli

Proje ile Finike’nin ve bölgenin deprem ve sel felaketine karşı hem kamu kurumları hem de halk olarak daha dirençli hale getirilmesini, maddi ve manevi zararlarının en aza indirgenmesini hedefliyor.