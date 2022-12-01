Tepebaşı Belediyesi’nin üniversite sınavına girecek gençler için düzenlediği ücretsiz hazırlık kursları devam ediyor. 29 Ekim Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimler arasında Türkçe, edebiyat, matematik ve geometri yer alıyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin üniversite sınavına girecek gençler için düzenlediği ücretsiz hazırlık kursları devam ediyor. 29 Ekim Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimler arasında Türkçe, edebiyat, matematik ve geometri yer alıyor.

Tepebaşı Belediyesi, gençlerin eğitimlerini her alanda desteklemeye devam ediyor. Gençlerin yaşamlarındaki önemli dönemeçlerden biri olan üniversite sınavında da öğrencilere ücretsiz eğitim desteği sağlanıyor. 29 Ekim Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen üniversiteye hazırlık kursları Türkçe, edebiyat, matematik ve geometri dersleri ile devam ediyor. Eğitimler, tamamen ücretsiz olarak düzenlenirken öğrenciler de Gençlik Merkezlerinde olmaktan mutluluk duyduklarını belirtiyor. Üniversite sınavına hazırlanırken aldıkları eğitim desteğini çok değerli bulan gençler, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a da teşekkür ediyor.

Merkezler ve faaliyetlerine ilişkin bilgi almak isteyen gençler, Tepebaşı Gençlik Merkezleri’ni “esktgm” adlı sosyal medya hesaplarından takip edebiliyor. 29 Ekim Gençlik Merkezi, Yenibağlar Mahallesi Akıcı Sokak No: 54 adresinde hizmet veriyor.