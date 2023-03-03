Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesinde Şubat ayında 47 bin hastaya poliklinik hizmeti verildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesinde Şubat ayında 47 bin hastaya poliklinik hizmeti verildi.

Ali Şevki Erek Yerleşkesinde 519’u nitelikli, 103’ü yoğun bakım olmak üzere 622 yatak kapasitesine sahip olan Üniversite Hastanesinde vatandaşlar 31 Anabilim Dalında poliklinik hizmeti aldı. Hastanesin acil servisinde 8 bin 303; poliklinikte 37 bin 320 ve konsültasyonda bin 723 hastaya sağlık hizmeti sağlandı. En çok hizmet veren anabilim dalları ise İç Hastalıkları ve Acil Tıp Anabilim Dalı olarak kaydedildi. Bin 582 hastaya ameliyat edilirken 7 Anabilim Dalında yapılan ameliyatlarda en çok ameliyat; göz hastalıkları, üroloji ve kadın doğum anabilim dalları olarak yapıldı.

Tokat ve bölgesi için yataklı servis, ameliyathane, yoğun bakım ve diğer birimleri ile hizmet veren Üniversite Hastanesinde Ocak ayında 57 bin poliklinik ve bin 878 ameliyat hizmeti sağlanmıştı.