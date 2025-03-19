Aydın’ın Efeler ilçesinde Adnan Menderes Üniversitesi’ne çıkan varyantta yol çalışması tamamlandı.

Aydın’daki üniversite hastanesine ve kampüse ulaşımda kullanılan varyant yolunda, geçtiğimiz ay asfaltlama çalışması başlatıldı. Önce tek şeritte gerçekleştirilen çalışmaların ardından diğer şeritte de gerekli düzenlemeler yapılarak yol çift şeritli olarak yeniden trafiğe açıldı. hastaneye ve üniversiteye ulaşımı sağlayan yoldaki çalışmaların tamamlanması vatandaşları ve öğrencileri memnun etti.