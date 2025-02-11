Aydın’ın Efeler ilçesinde Adnan Menderes Üniversitesi’ne çıkan varyantta yol çalışması başlatılırken, yolun tek şeridinin çalışmalar boyunca trafiğe kapalı kalacağı belirtildi.

Aydın’daki üniversite hastanesine ve kampüse ulaşımda kullanılan varyant yolu, hizmet kalitesinin artırılması için asfaltlama çalışması başlatıldı. çalışmalar nedeniyle yol, 15 gün süreyle tek şerit olarak hizmet verecek. Bu süreçte trafik yoğunluğunu azaltmak ve özellikle ulaşımı aksatmamak adına, vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiye edildi.