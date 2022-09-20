Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında 2022-2023 Akademik Yılı Üniversite güvenlik tedbirleri koordinasyon toplantısı yapıldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında 2022-2023 Akademik Yılı Üniversite güvenlik tedbirleri koordinasyon toplantısı yapıldı.

7 Aralık Üniversitesinde gerçekleştirilen toplantıya Vali Recep Soytürk başkanlık etti. 7 Aralık Üniversitesi Kütüphane ve Kongre Merkezi Senato Toplantı Salonu’nda 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte güvenlik tedbirleri koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıya Vali Soytürk, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma kıdemli Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, ile ilgili şube müdürleri ile emniyet ve jandarma personeli katıldı.