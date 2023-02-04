Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde kaliteyi artırmak ve daha iyi bir hizmet sunabilmek için ’Güvenlik Görevlileri Hizmet İçi Eğitimi’ gerçekleştirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde kaliteyi artırmak ve daha iyi bir hizmet sunabilmek için ’Güvenlik Görevlileri Hizmet İçi Eğitimi’ gerçekleştirildi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen eğitime Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Doğan, Genel Sekreter Vekili Abdulgani Özkan ve Genel Sekreter Yardımcısı Erkan Altın katıldı. Programın açılışında güvenlik personele konuşma yapan Prof. Dr. Hamdi Doğan sözlerinde; “Güvenlik hususu, üniversitemiz ve tüm kamu kuruluşları için en önemli unsurlardan biridir. Bizim de bu konudaki çalışmalarımız ve iyileştirmelerimiz sürüyor. Tüm güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın görevlerini titizlikle sürdürmeye çalıştığını biliyoruz. Öğrencilerimiz ve personellerimizle olan ilişkilerde önceliğimiz anlayıştır. Sizler de bu konuda oldukça özverilisiniz” dedi. Hizmet içi eğitimlerle devam eden programda eğitim veren personeller; Öğr. Gör. Ali Davut Alkan ve Öğr. Gör. Zekeriya Karacabey, güvenlik sistem ve cihazlarındaki kamera tipleri, yerleşim ve bağlantı şemaları gibi teknik hususlarından bahsederek başladıkları eğitimde bazı teknikler ve hizmetin uygulanmasındaki hususlar ile mevzuattan bahsettiler.

Geçmişte yaşanmış olaylardan yola çıkılarak benzer durumlarda yapılacaklardan söz edilen eğitimde son olarak temel yakın savunma konuları içerisinde yer alan; şahısları etkisiz hale getirme ve taşıma teknikleri, bıçakla saldırılarda hareket tarzı ve araç durdurma/kontrol başlıklarına değinilerek uygulamalar da yapıldı.