Bu yıl 9’uncusu düzenlenen GİV Girişimcilik Ödülleri ve Türkiye Girişimci Buluşması Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Törende ‘Üniversite Girişimcilik Kulüp Ödülü’ sahibi DOU Teknoloji Takımı oldu.

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen GİV Girişimcilik Ödülleri ve Türkiye Girişimci Buluşması Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Törende ‘Üniversite Girişimcilik Kulüp Ödülü’ sahibi DOU Teknoloji Takımı oldu.

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde KOSGEB, TÜGVA işbirlikleri ile düzenlenen ‘Türkiye Girişimci Buluşması’ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. İki gün süren ve sergi alanlarının da yer aldığı organizasyonda; çeşitli başlıklarda oturumlar, B2B görüşmeler, girişimcilere yönelik eğitimler ve “9. GİV Girişimcilik Ödülleri” töreni gerçekleştirildi. İş ve sanayi dünyasından temsilciler, akademisyenler, kamu kurum yetkilileri ziyaretçilerle bir araya geldi.

Üniversiteler, teknoparklar, start-uplar ve Ar-Ge Merkezlerinden girişimcilerin projeleri yatırımcı ile buluşturulduğu organizasyonda, ‘Üniversite Girişimcilik Kulüp Ödülü’ sahibi Doğuş Üniversitesi (DOU) Teknoloji Takımı olma başarısını gösterdi.