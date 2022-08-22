Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral’ın “Türkiye’de Üniversite Öğrencilerinin ‘Avrupalılık’ Algısı” araştırmasının bulgularına göre, üniversite öğrencilerinin yüzde 62’si bir Avrupa ülkesinde daha rahat iş bulacağına inanıyor. Üniversite öğrencilerinin yüzde 65’i Türkiye’nin AB’ye girmesi gerektiğini savunurken, birliğe kabul edileceğine inananların oranı sadece yüzde 6. Gençlerin yüzde 40’ı, AB’nin Türkiye’ye karşı tutumunda samimiyetsiz olduğunu düşünüyor.

Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral’ın “Türkiye’de Üniversite Öğrencilerinin ‘Avrupalılık’ Algısı” araştırmasının bulgularına göre, üniversite öğrencilerinin yüzde 62’si bir Avrupa ülkesinde daha rahat iş bulacağına inanıyor. Üniversite öğrencilerinin yüzde 65’i Türkiye’nin AB’ye girmesi gerektiğini savunurken, birliğe kabul edileceğine inananların oranı sadece yüzde 6. Gençlerin yüzde 40’ı, AB’nin Türkiye’ye karşı tutumunda samimiyetsiz olduğunu düşünüyor.

Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral’ın gerçekleştirdiği “Türkiye’de Üniversite Öğrencilerinin ‘Avrupalılık’ Algısı” konulu araştırma, gençlerin Avrupa ve AB hakkındaki düşüncelerine dair çok çarpıcı bulgular ortaya koydu.

Dr. Uğur Oral, 2021-2022 bahar eğitim öğretim döneminde gerçekleştirdiği, 3 ay süren araştırma çerçevesinde, vakıf ve devlet üniversitelerinde öğrenim gören 467 öğrencinin Türkiye-Avrupa ilişkileri konusunda görüşlerine başvurdu.

Araştırmasını, vakıf üniversiteleri, üç büyük şehirdeki devlet üniversiteleri ile Orta ve Doğu Anadolu illerindeki devlet üniversiteleri öğrencileri olmak üzere 3 ayrı örneklem grubu üzerinde gerçekleştirdiğini belirten Dr. Uğur Oral, “Öğrencilerin sadece yüzde 32’si daha önce bir Avrupa ülkesinde bulunmuş, geri kalan yüzde 68’lik kesim ise hiç Avrupa’yı görmemiş. Avrupa’da bulunma oranının en yüksek olduğu grup yüzde 42 ile vakıf üniversiteleri öğrencileri. Doğu illerindeki üniversite öğrencilerinin yüzde 80’i, üç büyük şehirde devlet üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerin ise yüzde 66’sı daha önce turist olarak bile bir Avrupa ülkesini ziyaret etmemiş. Bu da bir bulgu olarak, Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin yurt dışına çıkma, batılı ülkelerin kültürlerini gözlemleme deneyiminin çok fazla olmadığını ortaya koyuyor. Bir Avrupa ülkesini gördüğünü belirten gençlerin yüzde 70’i turistik amaçlı, geri kalanlar ise dost, akraba ziyareti ya da eğitim ve iş olanaklarını araştırmak amacıyla ziyarette bulunmuş. Gençlerin gittikleri Avrupa ülkelerindeki konaklama süreleri ise 1 hafta ile 10 gün arasında yoğunlaşıyor. Araştırmanın bazı sorularının yanıtlarında, öğrencilerin yetiştikleri bölgenin değer yargıları veya almış oldukları eğitimden kaynaklı olarak farklılaşmalar görülse de üniversite öğrencilerinin düşüncelerinin büyük oranda paralel olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

"Gençlerin yüzde 62’si bir Avrupa ülkesinde çok daha rahat iş bulabilecekleri görüşünde"

Dr. Uğur Oral, araştırma sonuçlarıyla ilgili şunları söyledi:

“Üniversite öğrencilerinin yüzde 92’si Avrupalı yaşıtlarının, mezuniyetlerinin ardından çalışma hayatına iş bulma, yüksek maaş alma, kariyer yapma gibi konularda kendilerinden çok daha avantajlı başladığını düşünüyor ki bu bulgu gerek vakıf gerekse devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerin üzerinde birleştiği bir kanı. Nitekim gençlerin yüzde 62’si bir Avrupa ülkesinde çok daha rahat iş bulabilecekleri görüşünde. ’Bir Avrupa ülkesine yerleşip orada yaşamayı düşünüyor musunuz’ sorusuna verilen yüzde 58 oranındaki ’evet’ yanıtı bu bulguyu destekler mahiyette ki bu da gençlerin yarısından fazlasının Türkiye’den ayrılmaya niyetli olduğunu gösteriyor. Bu soruda en düşük evet oranı Orta ve Doğu Anadolu üniversitelerinde eğitim gören gençlerden gelmiş durumda ama bu öğrencilerin de yüzde 55’i diğer yaşıtlarıyla aynı doğrultuda düşünüyor ve Türkiye’de kalmak istemediğini belirtiyor" şeklinde konuştu.

Uğur Oral, şöyle devam etti:

"Peki gençleri en çok cezbeden ve yaşamak istedikleri Avrupa ülkesi hangisi? Verilen yanıtlar ışığında birinci sırada yüzde 35 ile Almanya geliyor. Almanya’yı sırasıyla; Hollanda, İtalya, İngiltere, İspanya ve Fransa izliyor. Üniversite öğrencilerinin yüzde 72’si bir Avrupa ülkesine yerleşmesi durumunda kolaylıkla oradaki yaşama uyum sağlayabileceğini düşünüyor. Bu oran, batı illerindeki üniversite öğrencilerinde yüzde 79’a kadar çıkarken, Orta ve Doğu Anadolu’daki devlet üniversitelerinde yüzde 68’e geriliyor. ’Kültür ve yaşam tarzı açısından Avrupalıları kendinize yakın buluyor musunuz?’ sorusuna öğrencilerin yüzde 42’si ’hayır’ yanıtını verirken, ’evet’ diyenlerin oranı yüzde 41, kararsızların oranı ise yüzde 17. Doğu illerinde eğitim gören üniversite öğrencilerin yanıtları ise bu oranlardan biraz farklı ve ’hayır’ diyenlerin oranı yüzde 61’i buluyor” diye konuştu.

Gençlere göre AB samimi değil

Araştırma çerçevesinde Türkiye’deki üniversite öğrencilerine AB’ye (Avrupa Birliği) dair de sorular yönelttiğini belirten Dr. Oral sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversite gençliğinin büyük bölümü, yüzde 65’i Türkiye’nin AB’ye girmesi gerektiğini düşünüyor. Yüzde 25’lik bir kesim AB üyeliğini gerekli görmezken, yüzde 10 ise kararsız olduğunu belirtiyor. ’Peki Türkiye AB’ye kabul edilecek mi?’ Bu sorunun yanıtında ise gençlerin pek umutlu olmadığını görüyoruz. Öğrencilerin yüzde 63’ü Türkiye’nin AB’ye kabul edilmeyeceği düşüncesinde. Bu soruda kararsız olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 21 iken, Türkiye’nin AB’ye kabul edileceğine inananların oranı ise sadece yüzde 6. Türkiye’nin yıllardır bekletilmesinde ve birliğe alınmamasında öğrencilerin yüzde 40’ı AB’yi sorumlu tutuyor ve Avrupalı devletlerin Türkiye’ye yönelik tutumlarında samimi olmadığını düşünüyor. İkinci sırada yüzde 26 ile Türkiye’nin gerekli koşulları tam anlamıyla yerine getirmediğini düşünenler geliyor. Türkiye’nin AB’ye girmek ister gibi görünse de samimi olmadığını düşünenlerin oranı ise yüzde 16."