Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi organizasyonunda, PDR Öğrenci Topluluğu’nun iş birliğiyle, öğrencilere “Stres ve Zaman Yönetimi” başlıklı eğitim verildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi organizasyonunda, PDR Öğrenci Topluluğu’nun iş birliğiyle, öğrencilere “Stres ve Zaman Yönetimi” başlıklı eğitim verildi.

Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Tuba Bıyıkbeyi tarafından verilen eğitimde, stres yönetimi, stresi artıran faktörler, zihinsel süreçlerin stres ve stres yönetimi üzerine etkisi, stresle başa çıkmada nefes etkinlikleri ve doğru nefes almanın önemi, strese karşı gevşeme egzersizi, strese neden olan bir faktör olarak zamanı yönetememe sorunu, zaman yönetimini zorlaştıran faktörler ve etkili zaman yönetimi için kullanılan teknikler anlatıldı.